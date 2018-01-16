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Kızının yokluğuna dayanamadı

’nde, 10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Ecem’in annesi , bunalıma girip denize atladı. Talihsiz kadının bulunması için havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Kızının yokluğuna dayanamadı
'nde tam bir aile dramı yaşandı. İddiaya göre eşinden boşanan (41), kızı Ecem Balcı ile birlikte Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde yaşıyordu. 17 yaşındaki Ecem 10 gün önce evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızını bulamayınca bunalıma giren anne Esra Ercömert önceki akşam Kandıra ilçesine gitti ve Kartalkayası mevkisinde denize atladı. Kayalıklarda çantası bulunan Esra Ercömert'in geride not bıraktığı ortaya çıktı. Ercömert'tin yazdığı notta, herkesten hakkını helal etmesini istediği belirtildi. Denizin dalgalı olması ve kayalık bölge nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

İKİSİ DE KANSERE YAKALANDI
Kayıp Ecem'in geçen yıl göğüs kanserine yakalandığı ve 2 hafta önce ameliyat olduğu öğrenildi. Anne Ercömert'e ise 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. İddiaya göre anne Esra Ercömert'in tedavisi sürerken, kızının göğüs kanserine yakalandığını öğrenince bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
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Kızının yokluğuna dayanamadı
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