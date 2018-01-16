Münever Karabulut cinayetinde flaş gelişme

POLİS SANIKLAR 6'ŞAR BİN ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme, polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yı "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin "Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi.
BİR SANIK BERAAT ETTİ
Öte yandan sanık R.İ. ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeö suçundan da beraatine karar verdi.