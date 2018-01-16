Ölüm çukuruna 6 tutuklama

İzmir
'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Ali ve 8 yaşındaki ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu kardeşlerin boğulduğu olayın ardından dram çıktı.
Tencirlioğlu ailesinin bir kız çocuklarının daha olduğu, hurdacılık işi ile uğraştıkları ve 3 ay önce Kahramanmaraş'tan geldikleri ve olayın meydana geldiği inşaat alanına 200 metre mesafede kurdukları çadırda yaşadıkları belirlendi. Tevfik ve Fatma Tencirlioğlu çiftinin Cennetçeşme semtinde ev kiraladığı ve taşınmayı planladıkları ortaya çıktı. İnşaat firmasının ise çukuru tabela dikmek amacıyla birkaç gün önce kazdığı öğrenildi. Çukurun etrafına uyarı levhası veya tel örgü çekilmediği tespit edildi.
YETERLİ ÖNLEM ALINMADI
Bu arada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yeterli önlem almayan 2'si şirket yetkilisi, 2'si şirket çalışanı, biri kepçe operatörü, biri de bekçi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.