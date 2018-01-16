Otoparka terk edilen bebeğin ailesi bulundu

Erdemli Belediyesi karşısındaki otopark görevlisi tarafından üzerindeki notla bulunan bebeğin anne ve babası Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucunda bulundu. Annenin Silifke Devlet Hastanesinde doğum yaptığı ve ardından cinsiyeti kız olan bebeğini Erdemli'ye getirerek belediye binası karşısındaki otoparka bıraktığı belirlendi.

Silifke'de ikamet eden anne Emine D. ve baba Haled D. ifadeleri alınmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ailenin ekonomik nedenle bebeği terk etmiş olabileceği değerlendirilirken, henüz bir haftalık bebek ise Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü korumasına alındı.