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Otoparka terk edilen bebeğin ailesi bulundu

’in Erdemli ilçesinde belediye otoparkına bırakılan 1 haftalık bebeğin ailesi bulundu. Suriye uyruklu olduğu belirlenen anne ve baba ifadeleri alınmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 17:19
Otoparka terk edilen bebeğin ailesi bulundu

Erdemli Belediyesi karşısındaki otopark görevlisi tarafından üzerindeki notla bulunan bebeğin anne ve babası Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucunda bulundu. Annenin Silifke Devlet Hastanesinde doğum yaptığı ve ardından cinsiyeti kız olan bebeğini Erdemli'ye getirerek belediye binası karşısındaki otoparka bıraktığı belirlendi.

Silifke'de ikamet eden anne Emine D. ve baba Haled D. ifadeleri alınmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ailenin ekonomik nedenle bebeği terk etmiş olabileceği değerlendirilirken, henüz bir haftalık bebek ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü korumasına alındı.

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Otoparka terk edilen bebeğin ailesi bulundu
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