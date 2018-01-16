Vatan Şaşmaz dosyası kapatıldı

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz
'ın, eski manken Filiz Aker
tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, Aker'in Şaşmaz'a her biri öldürücü dört adet atış gerçekleştirdiği, bu atışlardan birinin boyun, diğer üçünün de sırt kısmına isabet ettiği, Şaşmaz'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayetin ardından olayın tek ve asıl faili olan Filiz Aker'in intihar ederek yaşamına son verdiği vurgulanan kararda, eyleme azmettiren, iştirak eden ya da herhangi bir suretle yardımda bulunan olduğuna dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.