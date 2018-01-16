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dosyası kapatıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Vatan Şaşmaz dosyası kapatıldı
Oyuncu ve sunucu 'ın, eski manken tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, Aker'in Şaşmaz'a her biri öldürücü dört adet atış gerçekleştirdiği, bu atışlardan birinin boyun, diğer üçünün de sırt kısmına isabet ettiği, Şaşmaz'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayetin ardından olayın tek ve asıl faili olan Filiz Aker'in intihar ederek yaşamına son verdiği vurgulanan kararda, eyleme azmettiren, iştirak eden ya da herhangi bir suretle yardımda bulunan olduğuna dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
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Vatan Şaşmaz dosyası kapatıldı
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