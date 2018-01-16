Ya pilotaj hatası ya da uçak arızası

Trabzon Havalimanı
'nda pistten çıkarak uçurumda asılı kalan uçak
ta Ulaştırma Bakanlığı Kaza
Araştırma ve İnceleme Kurulu ile sigorta şirketinin temsilcilerinin çalışmaları sürüyor. Sigorta yetkilileriyle ortaklaşa yapılan inceleme sonunda hazırlanacak ekspertiz raporu doğrultusunda, sağlam olması halinde uçağın kaza alanından vinç yardımıyla çıkarılma işlemine başlanacak. Raporda uçağın sağlam olmadığı kararı çıkarsa, uçak parçalanacak. Rapor kararına göre uçak 'kal edilebilir', yani hizmet dışı bırakılabilir.
KOPAN MOTOR DENİZE UÇTU
Uçak seferlerinin normal akışında sürdüğü Trabzon Havalimanı'nda resmi kurum temsilcileri ve havalimanı yetkilileri bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, uçakla ilgili son durumun değerlendirildiği, kurtarma çalışmalarının nasıl yürütüleceğinin görüşüldüğü öğrenildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ise kaptan pilot
Ender Bayraktar ile ikinci pilot
İrfan Yavuz ve kabin ekibinin ifadesinde başvuruldu. Alkol kontrolü yapılan pilotlarda alkole rastlanmadı. Uçağın kaptan pilot ve yardımcı pilotu ilk ifadelerinde, havada iniş için alçalmaya başladıklarında gerekli ikaz ve uyarıları yaptıklarını ve piste sorunsuz teker koyduklarını bildirdi. Kaptan Pilot Bayraktar, fren yapmasına rağmen uçağın hızında bir azalma olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı: "Uçağın kaymasına mani olamadım sola doğru kayarak pistin dışına çıktı. Uçak pistin dışında bulunan toprak zemine gömülerek durdu. Uçağın durduğu anda sağ motor toprağa çarparak koptu ve denize doğru uçtu. Bu esnada kuleden telsizle yardım çağrısı yaptım. İçeride bulunan görevli arkadaşlarıma kurtarma ekibi geldiğinde arka kapıdan tahliye yapmalarını söyledim. Daha sonra acil çıkış kapılarını açtık, yolcuların tahliyesini yaptık."
'ACİL KODU GÖNDERDİK'
Uçakta kaza sonrası yaşananlarla ilgili de konuşan kaptan pilot, "Uçakta kaza sonrası hemen kuleye acil kodu gönderdik. Yolculara gerekli uyarıları yaparak tahliyelerine yardımcı olduk. Tahliyenin hızla gerçekleşmesi için yolculara kişisel eşyalarını almamaları ve uçağı arka kapıdan hızla terk etmelerini söyledik. Tüm yolcuların tahliyesinden sonra mürettebatımla birlikte en son biz de uçaktan ayrıldık" dediği öğrenildi.
Öte yandan ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından tahliye edilen yolcular, uçakta kalan valizlerini hâlâ alamadı. Yolcular, en kısa sürede valizlerine kavuşmayı bekliyor. Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağı cumartesi günü yaklaşık 23.30'da Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmişti. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.
DERS GİBİ TESPİT: KEMER İKAZI HAYAT KURTARIR
Pistten
çıkan ve denize 10 metre kala durabilen uçağın karıştığı kaza, yolcuların uçakta güvenlik prosedürlerine uyması gerektiğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hiçbir yolcunun yara bile almadan bu kazadan kurtulmasına dikkat çeken Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkanı Ayhan Günal, "Pilot ve kabin personelinin bilgilendirmesine harfiyen uyulmalı; motor durmadan kemerlerin çözülmemesi gerekiyor" dedi. Günal, "Yolcuların, anonsları dinlemesi, dikkate alması ve ona göre reaksiyon göstermesi gerekiyor. Uçak durmadan yolcuların kemerlerini açmaması lazım" diye konuştu.
HIZLANDIK SAVRULDUK DENİZE YÖNELDİK
Uçağın 4 kişilik kabin ekibi de ifade verdi. Ekibin verdikleri ifadede, "Ankara'dan havalanan uçak Trabzon Havalimanı'na yaklaşma yaptığı sırada pist sonunda uçak manevra yapacakken hızlandı ve uçak sola savruldu. Bir anda uçak denize yöneldi. Yolcuları bu esnada sakinleştirmeye çalıştık" sözleri yer aldı.
KRİTİK SORU: EEC ARIZASI VEYA İKİNCİ PİLOT HATASI MI?
Son derece tecrübeli ve defalarca Trabzon Havalimanı'na iniş-kalkış yapmış olan kaptan pilot Ender Bayraktar'ın sağ motorun aniden hızlanarak uçağın sola savrulduğu yönünde verdiği ifade doğrultusunda uçak teknisyeni Erhan İnanç, buna neden olabilecek iki olasılığı sıraladı:
Uçakta, her iki motor içinde ayrı ayrı bulunan motor kontrol ünitesinde (EECElectronic Engine Control) nadir de olsa meydana gelebilecek bir arıza kontrolsüz bir davranışa neden olur ve bilgisayarlar kumanda dışına çıkabilir
Pilotlardan biri (ikinci pilot) istem dışı olarak sağ motorun gaz durumuna gelmesine neden olmuş olabilir. Benzer bir durum, bir uçağın bakımı sırasında benim başıma da geldi.
NASIL ÇIKARILACAK?
Dün sabah saatlerinde kente gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekipleri, pistte bir süre incelemede bulundu. Ekipler, ilk olarak üç farklı noktaya demir kazıklar çaktı. Bu noktalara çelik halatları çekecek cihazları sabitleyen ekipler, halatların bir kısmını da uçağın bulunduğu bölgeye sarkıttı. Aşamalı olarak gerçekleştirilecek kurtarma çalışmalarında uçağın çelik halatlara bağlanmasının ardından bulunduğu yerden alınması bekleniyor.