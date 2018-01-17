10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Kayseri Kazancılar Çarşısı'ndaki bir döviz bürosunda veznedar Ahmet Aksu, bir anlık dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozdu. Durumu fark ettiğinde ne yapacağını şaşıran Aksu, "O an dalgınlıktan fazla para ödedim. 10 bin euro yani 45 bin 700 TL fazla ödedim. Ama bu kişilerin duyarlı olduğuna inanıyorum ve parayı getireceklerini düşünüyorum. Eğer getirirlerse duacı oluruz" dedi. Çıkan haberlerin ardından 25 yıllık vezneci bu olayın ardından bir televizyon programına da katıldı. Canlı yayında programın sunucusu Aksu'ya müjdeli haberi verdi ve "Para bulundu" dedi. Haberi alır almaz gözyaşlarına boğulan Aksu, program sunucusuna sarılarak, duygu dolu anlar yaşadı. Program sunucusu, canlı yayında televizyonu Fransa'dan bir kişinin aradığını ve fazla parayı alan 3 kişiden birinin kız kardeşi olduğunu belirterek, kardeşine ulaştığını ve fazla alınan paranın karakola teslim edileceğini söylediğini iletti.



