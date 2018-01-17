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'da ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildi

'da ekmek taşıyan kamyonetin bir araca çarparak alt geçit inşaatının menfezine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 08:47
Ankara'da ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildi

Alınan bilgiye göre, Satılmış A. idaresindeki Halk Ekmek Fabrikasına ait 06 FT 8248 plakalı kamyonet, Anadolu Bulvarı'ndan çevre yolu istikametine seyrederken Melih Gökçek Bulvarı Kavşağı'nda Harun O'nun kullandığı 06 DY 4939 plakalı araca çarptı.

Kaza sonrası yoldan çıkan ve kavşaktaki alt geçit inşaatı nedeniyle yerleştirilen beton bariyerlere çarpan kamyonet, yol kenarındaki menfeze devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

yaralanan kamyonet sürücüsü Satılmış A. çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine ulaşan ilk yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Satılmış A, ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Kamyonetteki ekmek yüklü kasalar ise menfeze savruldu.

Kazanın olduğu bölgede Anadolu Bulvarı'nın çevre yolu istikameti çift şeritli olarak bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

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Ankara'da ekmek taşıyan kamyonet menfeze devrildi
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