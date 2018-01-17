Cesetler karışınca, yanlış ölü yakıldı

Taziyeleri kabul etmek için cenaze evinin tören salonuna giden Bennet'in akrabaları, tabuttaki cesedin yanlış kişi olduğunu görünce yöneticileri uyardı.

Cenazenin üzerindeki giysilerin 65 yaşındaki Sandra Bennet'a ait olduğunu ancak tabuttakinin farklı kişi olduğunu belirten cenaze sahipleri, kendilerine getirilen ikinci cenazeyle de başka bir şok yaşadı.

SANDRA BENNET YERİNE, BAŞKASI YAKILMIŞ

Bu kişinin de ölen yakınları olmadığını söyleyen cenaze sahipleri, Bennet'in başka bir cenazeyle karıştırılarak yakıldığını öğrenince mahkemeye başvurdu.

Yaşananları "bir korku hikayesi gibi" ifadeleriyle değerlendiren aile üyeleri, cenaze evinin sorumsuzluğu sonucu yaşadıkları trajediden ders alınmasını istedi.

YAKMADAN ÖNCE KİMLİK TESBİTİ ŞARTI

Nova Scotia'daki bazı cenaze evleri, giderek daha fazla sayıda kişinin ölü yakma işlemini seçtiğini belirterek, ölenlerin yakınlarının yakma işlemi başlamadan önce mutlaka kimlik tespitini yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

YAKMAK, GÖMMEKTEN UCUZ OLUNCA...

Cenaze evi yetkilileri, defin işlemleri, tören giderleri ve mezar ücretlerinin çok yüksek olmasının insanların ölü yakma işlemini tercih etmelerinde etkili olduğunu belirtiyor.