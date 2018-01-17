Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?
Konya'da eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini öne sürdüğü İsmail Kazancı'yı (53), tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan cezaevi firarisi Tuncay Yeniçıktı (32) ile ona yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi. 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Yeniçıktı, mahkeme başkanına, ''Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet falan yok'' dedi.