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Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

'da eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini öne sürdüğü 'yı (53), tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan cezaevi firarisi (32) ile ona yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi. 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Yeniçıktı, mahkeme başkanına, ''Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet falan yok'' dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 14:02
Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?
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Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?
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