Eşi, 58 yerinden bıçaklamakla tehdit etti

İstanbul'da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S., 10 yıllık eşini şiddet gerekçesiyle terk edip Adana'ya yerleşti. Burada ev kiralayan genç kadın, diyabet hastası oğlu Enes (9) ve kızı Ecrin (1.5) ile yaşamaya başladı. Genç kadın bir süre sonra, kirasını ve faturalarını ödemeyince evden çıkarıldı. Bunun üzerine Meral S., iki çocuğu ile birlikte ablasının yanına sığındı. Eşine boşanma davası da açan genç kadın, hasta çocuğunun bakımından dolayı mahkemeye gidemediği için davanın düşürüldüğünü söyledi.