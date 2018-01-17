İstanbul Boğazı’nın buz gibi sularına atladılar

Bebek sahiline gelen bir grup vatandaş İstanbul'da yaşanan kar soğuklarına aldırmadan boğazın serin sularına atladı. Ocak ayında denize giren grubu gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de ilgiyle izledi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren grup ise sağlık için yüzdüklerini belirtti.

Soğunun kendisini etkilemediği söyleyen 69 yaşındaki Yaşar Tekbıyık, "Biz soğuktan etkilenmiyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Düzenli spor yapıyoruz, maraton koşuyoruz. Düzenli besleniyoruz. Her şeyi mevsiminde yemeye çalışıyoruz. Yazın suda daha fazla kalınıyor ama şuanda su çok soğuk. Soğuktan korkmasınlar, yürüyüş yapsınlar denize girmeye çalışsınlar. Biz sahilde Arnavutköy'de oturuyoruz. Biz buranın çocuklarıyız, devamlı buradayız. Emekli olduktan sonrada düzenli spor yapıyoruz" dedi.

"ORTALAMA 1,5 KİLOMETRE YÜZÜYORUZ"

Ortalama 1 buçuk kilometre yüzdüklerini belirten Ramazan Türkanoğlu, "Çamlıbahçe'den girip Bebek'ten çıkıyoruz. Kışın 3 tur atıyoruz. Ortalama 1,5 kilometre yapıyor. Ama yazın ortalama 10 kilometre yüzüyoruz. Sadece burada gelip denize girmek değil spor amaçlı. İnsanların boğazda yüzmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Denize giren vatandaşları ilgiyle izleyen bir vatandaş ise, "Arkadaşları bu yaşına göre çok taktir ederim. Benim girmeye zamanın yok. Zamanım olsa düşünüyorum" diye konuştu.