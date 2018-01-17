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Kızını döven damadını öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
Kızını döven damadını öldürdü
Bahçelievler'de yaşayan Volkan Bağış (36) kızını dövdüğü gerekçesiyle kayın babası E.B. (60) tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Olay, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Evine ilerleyen Bağış arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı olan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bağış'a kurşun yağdıran saldırgan daha sonra hızlıca uzaklaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bağış, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Büro ve Bahçelievler Emniyeti, kaçan şüphelinin Bağış'ın kayınpederi olduğunu belirledi. Saldırgan aranıyor. Öte yandan bir görgü tanığının cinayet anını cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı.
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Kızını döven damadını öldürdü
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