Kızını döven damadını öldürdü

İstanbul
Bahçelievler'de yaşayan Volkan Bağış (36) kızını dövdüğü gerekçesiyle kayın babası E.B. (60) tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Olay, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Evine ilerleyen Bağış arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı olan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bağış'a kurşun yağdıran saldırgan daha sonra hızlıca uzaklaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bağış, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet
Büro ve Bahçelievler Emniyeti, kaçan şüphelinin Bağış'ın kayınpederi olduğunu belirledi. Saldırgan aranıyor. Öte yandan bir görgü tanığının cinayet anını cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı.