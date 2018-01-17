Kızını taciz eden kişiyi öldüren babaya tahliye

İzmir
'de, kızına cinsel istismar
da bulunan komşusunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba tahliye edildi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapis istemiyle yargılanan B.A.'ya önce 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezayı 4'te 3 oranında düşürdü ve iyi hal ile birlikte 2 yıl 6 aya indirdi. Tutukluluk süresi de dikkate alınan sanık B.A. tahliye edildi. Emsal niteliğindeki karar, temyiz başvurularının ardından kesinleşti.
TACİZ KAMERAYA YANSIDI
14 Mayıs 2017'de Erol T. (55), komşusunun kızı Y.A.'ya (10) cinsel istismarda bulunmuş, apartmanın güvenlik kamerasını izleyen anne de durumu eşi B.A.'ya iletmişti. Baba B.A. kapısına gittiği Erol T.'yi tartışma sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Polise teslim olan B.A. tutuklanmıştı.