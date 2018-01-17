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Kuş dilinin son öğreticisi kazada öldü

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Kuş dilinin son öğreticisi kazada öldü
Kuşdilinin son öğreticilerinden olan Nazmiye Çakır 'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti sahil yolu Espiye ilçesinde B.Z. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Çakır'a (70) çarptı. Çakır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi duyan Çakır'ın yakınları hastaneye akın etti. Talihsiz kazada hayatını kaybeden 1948 doğumlu Nazmiye Çakır'ın UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren ve Çanakçı ilçesi Kuşköy köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan 'kuşdili' olarak da bilinen ıslıkla haberleşme dilinin yörede son öğreticilerinden olduğu öğrenildi.
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Kuş dilinin son öğreticisi kazada öldü
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