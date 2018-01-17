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’da silahlı kavga: 4 yaralı

’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 17:27
Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'nde bir çay ocağında yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Ö., Ahmet A., Ahmet K. ve Mehmet A. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı kavganın yaşandığı bölgede polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan silahların çevreye atılma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4 kişi gözaltına alınırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı
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