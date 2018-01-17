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Polis olan babasının telsiziyle konuşan çocuk emniyeti alarma geçirdi

’de polis olan babasının telsizini alan çocuk, yaptığı anonslarla İzmir Emniyetini alarma geçirdi. Çocuk, ekiplere kendince talimatlar verdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 10:59
Polis olan babasının telsiziyle konuşan çocuk emniyeti alarma geçirdi

Emniyetinde görevli bir polis memurunun çocuğu, babasına ait olan telsizi eline alarak ekiplere anonslar yaptı. Çocuğun yaptığı anonslarla alarma geçen birimler, telsizin sahibini bulmak için seferber oldu.

"TELSİZİ BABANA VER UFAKLIK"

Yapılan anonslara karşılık veren, hatta kendince ekiplere talimatlar veren çocuğun dedikleri çok anlaşılmasa da her konuşmanın sonunda "tamam" demeyi ihmal etmedi. Merkezden defalarca yapılan anonslara kulak asmayan çocuk, "Telsizi babana ver ufaklık polis" anonsunun ardından telsizi elinden bıraktı.

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Polis olan babasının telsiziyle konuşan çocuk emniyeti alarma geçirdi
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