Polis olan babasının telsiziyle konuşan çocuk emniyeti alarma geçirdi

İzmir Emniyetinde görevli bir polis memurunun çocuğu, babasına ait olan telsizi eline alarak ekiplere anonslar yaptı. Çocuğun yaptığı anonslarla alarma geçen birimler, telsizin sahibini bulmak için seferber oldu.

"TELSİZİ BABANA VER UFAKLIK"



Yapılan anonslara karşılık veren, hatta kendince ekiplere talimatlar veren çocuğun dedikleri çok anlaşılmasa da her konuşmanın sonunda "tamam" demeyi ihmal etmedi. Merkezden defalarca yapılan anonslara kulak asmayan çocuk, "Telsizi babana ver ufaklık polis" anonsunun ardından telsizi elinden bıraktı.

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