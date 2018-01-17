Reyting kurbanı dizinin parasını talep etti

Yönetmen Doğan Ümit Karaca
, 6'ncı bölümünde final yapan dizisinin iki bülümünün ücretinin ödenmediği gerekçesiyle yapım şirketine 50 bin liralık dava açtı. "Kurtlar Vadisi Pusu", "Çalıkuşu", "Behzat Ç.", "Balkan Düğümü" ve "Elveda Rumeli
" gibi çok sayıda dizinin yönetmenliğini yapan Doğan Ümit Karaca, bir süre önce final yapan "İçimdeki Fırtına"dan alacağı için yapımcı firma Aslan Film aleyhine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Şirketle bölüm başı 25 bin lira için anlaşan Karaca, 7 bölüm çekti. Ancak dizi, düşük reyting
nedeniyle yayından kaldırıldı. İlk 5 bölümün ücreti olan 125 bin lirayı ödeyen şirket iddiaya göre son iki bölümün ücreti olan 50 bin lirayı ödemedi. Karaca da şirket hakkında icra takibi başlattı. Yapım şirketi icra takibine itiraz etti ve takibi durdurdu.
BÖLÜMLER BİRLEŞTİRİLDİ
Davacı Doğan Ümit Karaca'nın avukatı, dava dilekçesinde, "Reyting düzeyini yükseltmek için dizinin çekimi tamamlanan ikinci ve üçüncü bölümleri birleştirilmiş ve birleştirilen bölümler ikinci bölüm olarak yayımlanmıştır. Bu nedenle dizi televizyonda 6 bölüm yayınlanmasına rağmen müvekkilim tarafından çekimi tamamlanan bölüm sayısı 7'dir. İcra takibini durduran davalı yapım şirketinin itirazının iptali istemiyle alacağımızın tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi.