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sorgula! 17 Ocak Şans Topu sonuçları burada olacak...

sonuçları belli oluyor... Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği 17 Aralık Şans Topu çekilişi bu akşam çekiliyor. İdaresi'nin denetiminde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde ikramiye kazanan numaralar belli olacak. Şans Topu sonuçlarınızı sabah.com.tr'den öğrenebileceğiniz gibi biletinizdeki numaraları da sisteme yazarak biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 15:40
Şans Topu sorgula! 17 Ocak Milli Piyango Şans Topu sonuçları burada olacak...

17 Ocak sonuçları burada olacak... Geçen hafta 10 Ocak 2018 tarihinde 865. kez çekilen Şans Topu'nda büyük ikramiyenin ikisi Erzurum'un Pasinler ilçesine biri ise İzmir'in Konak ilçesine çıkmıştı. 5+1 bilen 3 kişi kişi başı 258.571.00 TL kazanmıştı. Bunun dışında bu akşamki şanslı numaraları haberimizden öğrenebilecek ve ikramiye sorgulama motorundan biletinizi sorgulayabileceksiniz.

Geçen hafta 5 bilen kişi sayısı 28 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı; 2.770.65 TL olmuştu. 4+1 bilen kişi sayısı 408 olurken; kişi başına düşen ikramiye tutarı 190,35 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 107.928; kiş ibaşına düşen ikramiye tutarı 3,35 TL oldu.

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