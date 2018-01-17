Şans Topu sorgula! 17 Ocak Milli Piyango Şans Topu sonuçları burada olacak...

17 Ocak Şans Topu sonuçları burada olacak... Geçen hafta 10 Ocak 2018 tarihinde 865. kez çekilen Şans Topu'nda büyük ikramiyenin ikisi Erzurum'un Pasinler ilçesine biri ise İzmir'in Konak ilçesine çıkmıştı. 5+1 bilen 3 kişi kişi başı 258.571.00 TL kazanmıştı. Bunun dışında bu akşamki şanslı numaraları haberimizden öğrenebilecek ve ikramiye sorgulama motorundan biletinizi sorgulayabileceksiniz.

Geçen hafta 5 bilen kişi sayısı 28 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı; 2.770.65 TL olmuştu. 4+1 bilen kişi sayısı 408 olurken; kişi başına düşen ikramiye tutarı 190,35 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 107.928; kiş ibaşına düşen ikramiye tutarı 3,35 TL oldu.