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52 yıldır e binen vatandaşın heykeli dikildi

’ın Çaycuma ilçesinde 52 yıldır e binen ’in heykeli dikildi. Zengin, duygularını “Heykeli görenler beni öpüp tebrik ediyor. Demek normal insanların da heykeli dikilebiliyormuş” diyerek ifade etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 16:59
52 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

Çaycuma ilçesinde kullanımının özendirilmesi için Pehlivanlar Mahallesi girişindeki kavşağa "bisikletli adam" heykeli dikti.

76 YAŞINDA

Aynı zamanda ilçenin en yaşlı bisiklet kullanıcısı olan 76 yaşındaki 'in birebir görünümünde oluşan heykel, vatandaşları da memnun etti.

7 torun, 7 çocuk sahibi emekli itfaiye amiri İsmail Zengin, 52 yılda 3 bisiklet değiştirdiğini, şu andaki bisikletini ise 33 yıldır kullandığını belirtti.

33 YILDIR AYNI BİSİKLETİ KULLANIYOR

Zengin, heykelinin dikildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Heykelimin yapılacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu. Şu anki bisikletime de 33 yıldır biniyorum. 52 yıldır da bisiklet kullanıyorum. Herkes bisiklet kullansın, ayakları için.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BAŞLADI

Çünkü ben de o yıllar bacağımdaki ağrılar nedeniyle gittiğim doktorun tavsiyesiyle bisiklete binmeye başladım. O gün bugündür bisiklete biniyorum" şeklinde konuştu.

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52 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi
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