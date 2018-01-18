Dev vinçler Pegasus uçağını çıkarıyor

Trabzon Havalimanı
'nda 13 Ocak akşamı Ankara-Trabzon
seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağı bulunduğu alandan çıkarmak için beklenen 350 ve 500 tonluk vinçler dün Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı 18 Ocak saat 04.00'ten 19 Ocak saat 04.00'e kadar uçuşa kapalı olacak. Türk Hava Yolları (THY
) Basın Müşavirliği havalimanının uçuşlara kapatılması nedeniyle Atatürk, Sabiha Gökçen
ve Ankara Esenboğa'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na ek seferler yapılacağını duyurdu.