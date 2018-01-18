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Dev vinçler Pegasus uçağını çıkarıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
Dev vinçler Pegasus uçağını çıkarıyor
'nda 13 Ocak akşamı Ankara- seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağı bulunduğu alandan çıkarmak için beklenen 350 ve 500 tonluk vinçler dün Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı 18 Ocak saat 04.00'ten 19 Ocak saat 04.00'e kadar uçuşa kapalı olacak. Türk Hava Yolları () Basın Müşavirliği havalimanının uçuşlara kapatılması nedeniyle Atatürk, ve Ankara Esenboğa'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na ek seferler yapılacağını duyurdu.
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Dev vinçler Pegasus uçağını çıkarıyor
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