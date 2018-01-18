Hamile sürücüyü tabancayla vuran trafik magandasına 19 yıl hapis istemi

Olay, 5 Mayıs 2016 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Hocacihan Aile Sağlı Merkezi'nde görevli aile hekimi, 2 aylık hamile Aliye Avcı, yönetimindeki 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu. İsmail Uzundere (38) ise kullandığı 42 EM 226 plakalı hafif ticari araçla kavşakta bekleyen Avcı'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından Uzundere ve yanındaki arkadaşı Hasan Çokkaynar (24) ile Avcı ve beraberindeki kız kardeşi Gamze K. araçlarından indi. Bu sırada, iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Avcı, polis çağırmak istedi. Bu duruma sinirlenen Uzundere, Avcı'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine korkan Avcı ve kız kardeşi otomobile bindi.



