İnsanlığın fotoğrafı

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Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, dün sabah tek katlı ahşap evinde bulunan sobayı benzin
dökerek tutuşturmak istedi. Alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın
ı gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde bulunan ve ekiplerce kurtarılan kedisini gören Meşe, söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak izledi. Meşe, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Bodrumda bulunan 14 tavuktan 13'ü telef oldu" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ali dedeye evini yenileme sözü verdi.