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Kamyonun açılan damperi trafik levhalarına çarptı

'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonun açılan damperi trafik levhalarına ve sinyalizasyon direklerine çarptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 12:55
Kamyonun açılan damperi trafik levhalarına çarptı
Bugün saat 07.00 sıralarında, İzmir'den Salihli yönüne giden, Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı çekiciye takılı 35 JN 165 plakalı damper, şoför farkında olmadan açıldı. E-96 Karayolu'nun Turgutlu girişi Çepnidere Yol Kavşağı'nda seyir halindeyken 5 metre yüksekliğindeki trafik levhalarına ve sinyalizasyon direklerine çarptı. Trafik levhaların parçalandığı ve sinyalizasyon sisteminin zarar gördüğü kazada, maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı anlatan sürücü Durmaz, "Ben yolda seyir halindeyken, damper kendiliğinden açıldı. Çarpmanın etkisiyle olayın farkına vardım, durdum. Durumu polise bildirdim" dedi.
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Kamyonun açılan damperi trafik levhalarına çarptı
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