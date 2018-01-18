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'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

'te meydana gelen trafik sında 8 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 07:15 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 07:15
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Safranbolu'dan 'e gitmekte olan Onur Beyazıt yönetimindeki 06 HKT 56 plakalı otomobil ile Resul Köroğlu'nun kullandığı 06 L 2984 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çevre yolu Namal kavşağında çarpıştı.

da sürücüler ile otomobillerdeki Özgür Çitçi, Berkay Oluğ, Vildan Arslan, Elif Sena Yılmaz, Gizem Sümüş, Sümeyye Armağan yaralandı. Kaza yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki şeridi yaklaşık iki saat kapanan Karabük-Safranbolu çevre yolu, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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