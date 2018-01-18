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Komşusunu, eşini taciz ettiği iddiasıyla öldürüp foseptiğe atmış

'da 6 gündür kayıp olarak aranan Yasin Uzunun (35), komşusu Hikmet Y. (45) tarafından sopayla dövülerek öldürülüp, cesedinin foseptiğe atıldığı ortaya çıktı. Ceset, çukurdan çıkarılırken Hikmet Y., eşi ve 3 kardeşi de gözaltına alındı. Hikmet Y.'nin ilk ifadesinde, Yasin Uzunu eşine sürekli sözlü tacizde bulunup rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 16:30
Komşusunu, eşini taciz ettiği iddiasıyla öldürüp foseptiğe atmış

'ın Sudurağı beldesinde çiftçi evli Yasin Uzun, 6 gün önce kayıplara karıştı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, belde halkıyla tek tek görüştü. Yapılan görüşmede Yasin Uzun'un komşusu 5 çocuk annesi Hamiyet Y. (45) ile ilişkisi olduğu yönde dedikodu olduğu öğrenildi. Araştırmasını derinleştiren jandarma Hamiyet Y. ile eşi Hikmet Y. ile görüştü. Çiftin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen jandarma, Hikmet Y., eşi Hamiyet Y. ile Hikmet Y.'nin kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y., ve Ali Y.yi gözaltına aldı.

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Komşusunu, eşini taciz ettiği iddiasıyla öldürüp foseptiğe atmış
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