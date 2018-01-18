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’da silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan silahlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 07:00
Konya’da silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, sopalı ve bıçakla kavgaya dönüştü. Olayda, Hasan U. (25) ile Hüseyin A. (24) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Konya’da silahlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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