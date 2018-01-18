Öteki kadın yuva yıktı

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) kurucusu Bilge Kuru Eren
ve işadamı Çağlayan Eren
boşanıyor. 13 yıllık evliliğini bitirme kararı alan, iki çocuk annesi Bilge Kuru Eren, işadamı eşine boşanma davası açtı. Eşinin G.B. adlı bir kadınla yasak ilişki kurduğunu iddia eden işkadını, eşinden aylık 75 bin lira nafaka ile 6 milyon lira tazminat istedi. Mahkemeye de G.B.'nin internette paylaştığı "işadamıyla tatil fotoğrafları"nı delil olarak sundu. Koluna "G" harfli dövme yaptıran eşinden kadın olarak değer görmediğini ifade eden Bilge Kuru Eren, G.B.'nin kendisini arayarak ikisini de aldattığını anlattığını belirtti. Zekeriyaköy'deki villanın kendisine ve iki çocuğuna tahsisi ile 65 bilezik, 100'ü aşkın cumhuriyet altının iadesini, İstanbul, Samsun ve Gaziantep'te bulunan 18 daire ve arsanın da başkalarına satılmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi. İŞADAMINDAN KARŞI DAVA
İşadamı ise kesinlikle zina yapmadığını belirterek karşı dava açtı ve davanın reddini istedi. Eren'in avukatı "İddialar gerçeğe, hukuka ve müvekkilimin kişilik haklarına aykırıdır. Müvekkilim kesinlikle zina yapmamıştır. Davacı bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. Zira davacı zina iddiasını öğrendiği tarihten çok uzun süre sonra dava açmıştır" dedi.