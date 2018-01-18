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taramasından geçen 234 çocuktan 73’üne otizm tanısı

Giriş Tarihi: 18.1.2018
Otizm taramasından geçen 234 çocuktan 73’üne otizm tanısı
İstanbul'da muayenesinde 234 çocuktan 73'üne otizm tanısı konuldu.
Otizmin görülme sıklığı giderek artarken bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile karşı karşıya. İstanbul'da 31 ilçede, 18 ile 36 ay arası 9 bin 10 çocuk otizm riski taramasından geçti; 322 çocuk riskli bulundu. Şu ana kadar muayenesi yapılan 234 çocuktan 73'üne otizm tanısı konuldu.
Otizm riski taraması 31 ilçede 255 gönüllü tarafından gerçekleştirildi. Uzmanlara göre, otizmin görülme sıklığı büyük bir hızla artmakta. Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya gelmekte. NTV
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Otizm taramasından geçen 234 çocuktan 73’üne otizm tanısı
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