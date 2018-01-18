Şans Topu sonuçları belli oldu! 17 Ocak Şans Topu bilet sorgulama...

17 Ocak Şans Topu sonuçları burada! Geçen hafta 10 Ocak 2018 tarihinde 865. kez çekilen Şans Topu'nda büyük ikramiyenin ikisi Erzurum'un Pasinler ilçesine biri ise İzmir'in Konak ilçesine çıkmıştı. 5+1 bilen 3 kişi kişi başı 258.571.00 TL kazanmıştı. Bunun dışında bu akşamki şanslı numaraları haberimizden öğrenebilir ve bilet sorgulama sistemimizden ikramiye tutarınızı kontrol edebilirsiniz. 17 Ocak Şans Topu şanslı numaraları 9, 10, 16, 29, 34 + 6 oldu.

Milli Piyango Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyenin 1 milyon 500 bin lira civarına yükselmesi bekleniyor. Şans Topu 866. çekilişinde rakamların tamamını bilen çıkmadı ve 779 bin lira gelecek haftaya devretti.

5+1 bilen kişi çıkmadı, 5 bilen kişi sayısı 14 oldu ve bu kişiler 5.565.15 TL kazandı. 4+1 bilen kişi sayısı 189 oldu ve bu kişiler 412.50 TL ikramiye kazandı. Bunların dışında 4 bilen 2.812 kişi 36.95 TL kazanırken 3+1 bilen 7.027 kişi 18.50 TL kazandı.