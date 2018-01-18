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sonuçları belli oldu! 17 Ocak Şans Topu bilet sorgulama...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı belli oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği 17Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. İdaresi denetiminde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Şans Topu sonuçlarınızı sabah.com.tr'den öğrenebileceğiniz gibi biletinizdeki numaraları da sisteme yazarak biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Şans Topu bilet sorgula...

Giriş Tarihi: 18.1.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 11:59
Şans Topu sonuçları belli oldu! 17 Ocak Şans Topu bilet sorgulama...

17 Ocak sonuçları burada! Geçen hafta 10 Ocak 2018 tarihinde 865. kez çekilen Şans Topu'nda büyük ikramiyenin ikisi Erzurum'un Pasinler ilçesine biri ise İzmir'in Konak ilçesine çıkmıştı. 5+1 bilen 3 kişi kişi başı 258.571.00 TL kazanmıştı. Bunun dışında bu akşamki şanslı numaraları haberimizden öğrenebilir ve bilet sorgulama sistemimizden ikramiye tutarınızı kontrol edebilirsiniz. 17 Ocak Şans Topu şanslı numaraları 9, 10, 16, 29, 34 + 6 oldu.

Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyenin 1 milyon 500 bin lira civarına yükselmesi bekleniyor. Şans Topu 866. çekilişinde rakamların tamamını bilen çıkmadı ve 779 bin lira gelecek haftaya devretti.

5+1 bilen kişi çıkmadı, 5 bilen kişi sayısı 14 oldu ve bu kişiler 5.565.15 TL kazandı. 4+1 bilen kişi sayısı 189 oldu ve bu kişiler 412.50 TL ikramiye kazandı. Bunların dışında 4 bilen 2.812 kişi 36.95 TL kazanırken 3+1 bilen 7.027 kişi 18.50 TL kazandı.

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Şans Topu sonuçları belli oldu! 17 Ocak Şans Topu bilet sorgulama...
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