Şırnaklı Leyla’nın dramı

Şırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde oturan Yıldırım ailesinin kızı Leyla'nın yaşamı dramlarla dolu. Önce annesini kaybeden Leyla'nın kardeşi Nihat Yıldırım 2012'de ilik kanserine yakalanınca aile, nakil için seferber oldu. Leyla'ın ilik nakli için uygun donör olduğu belirlenince, iki kardeş nakle alındı. Nihat, ablasından nakledilen ilikle hayata tutundu. Liseyi bırakan Leyla, kardeşi iyileşince lise eğitimine devam etti. Liseden sonra üniversite sınavına gireceği hafta Leyla, yeğenini trafik kazasında kaybetti. Leyla, her şeye rağmen Erzincan Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazandı. Aşçılık önlüğü giyen Leyla bu kez, ilik vererek hayata tutunmasını sağladığı kardeşinin öldürüldüğü haberi ile yıkıldı. Leyla, okulunu bir kez daha bırakıp Şırnak'a döndü. Babasının da akciğer hastası olduğunu söyleyen Leyla, "Kardeşim, girdiği bir arazide odun keserken, vurulup öldürülmüş. Haberi alınca eve geldim. Okuluma dönerek o önlüğü giyip bir daha çıkarmamayı istiyorum" dedi.

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