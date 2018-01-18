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uçuşlara kapatıldı

, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla saat 04.00 itibarıyla bir gün uçuşlara kapatıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 04:16
Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Havalimanına 13 Ocak'ta indikten sonra pistten çıkan uçağın kaldırılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışma dolayısıyla saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatıldı. Uçuşlar, 19 Ocak Cuma günü 04.00'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Uçağın, gün içinde 300 ve 500 tonluk iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli sahaya alınmasına ilişkin çalışma yapılması planlanıyor.

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Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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