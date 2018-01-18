Venedik Deresi’nden çıkanlar hayrete düşürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden başlayıp, Köylü Pazarı köprüsüne kadar devam eden Venedik Deresi'nin 375 metrelik bölümünde iyileştirme ve temizlik çalışması yapılıyor.

Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çıkartılan atıklar göreni hayrete düşürdü. Belediye ekiplerince rutin olarak yapılan çalışmalara rağmen, dere kısa sürede çöplerle doluyor.

ARAÇ AKÜSÜNDEN HALIYA KADAR HERŞEY VAR!

Biriken çamur, balçık dışında bisiklet, halı, demir zincir, olta, araç aküsü gibi atıklar Belediye çalışanlarını hayrete düşürdü.

Fen İşleri Müdürü Özgür Han, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Han, "Derenin temizlenebilmesi için bu iş için özel bir iş makinası ile çalışıyoruz. Biriken çamur ve balçık yaz aylarında hava sıcaklığının da etkisiyle kötü bir kokuya ve sivrisinek oluşumuna neden oluyor.

Bu nedenle derenin temizlik çalışmasını da hassas bir şekilde yürütüyoruz. 4-5 gün sürecek bir çalışma hedefliyoruz. Tahminimiz dereden 10 bin ton birikinti çıkartacağız, ki bu yaklaşık 500 kamyon atık demek. Şu ana kadar yapılan çalışmalar bunu gösteriyor.

Ancak üzücü olan dereden sadece balçık ve çamur çıkmıyor. Derenin içinden bisiklet, motosiklet, akü, batarya, yatak gibi pek çok atık çıkardık. Özellikle denize çevresel anlamda büyük zarar veren bu atıkları bir an önce çıkartarak, doğadan uzaklaştırmak istiyoruz" dedi.