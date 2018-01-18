Yolcular patlama korkusu yaşadı

Trabzon
'da 13 Ocak akşamı pistten çıkan Pegasus uçağına ilk ulaşanlardan biri de AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu oldu. Kaza sırasında evinde olan ve haberi alır almaz havaalanına koşan Köseoğlu, tanık olduğu anları SABAH'a anlattı. Köseoğlu, Trabzon'a giderken sık sık havayolunu kullandığını bir gün önce de yine uçakla memleketine gittiğini belirterek, "Haberi alır almaz hemen havaalanına gittim. Özellikle gençler çok korkmuştu. Üstleri başları çamur içindeydi. Kendi imkânlarıyla yokuştan yukarıya çıkmışlardı. Onları teskin ettim. Uçağın içine keskin bir yakıt kokusu gelmiş. O an uçağın patlayacağını düşünmüşler. Allah korumuş" dedi. Köseoğlu kaymaması için sabitlenen uçağın bugün yerinden kaldırılacağını ifade etti. Milletvekili Köseoğlu, Trabzon Havaalanın bulunduğu kuzey bölüme yeni bir havaalanı projesi olduğunu da hatırlattı.