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Yük si fırtına nedeniyle karaya oturdu

Kuvvetli rüzgar ve fırtına Ege Bölgesi ve ’de hayatı olumsuz yönde etkilerken, Aliağa ilçesinde bir yük si fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 11:49
Yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu

Aliağa ilçesinde Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli yük si, Nemrut Limanı'nda sabah saatlerinde karaya oturdu. Hurdaya gitmesi planlanan 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemi, bir süredir limanda demirli bekliyordu. Gemi kuvvetli karayel ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.

GEMİDE PERSONEL YOKTU

Gemide personelin bulunmaması ise faciayı önledi. Gemiden sızıntı olmadığı, denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı öğrenildi. Büyük yük gemisinin dalgalara kapılarak karaya oturduğu anlar, limandaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu
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