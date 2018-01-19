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Annesini döven babasını öldürdü

’de, 23 yaşındaki , “çay demlemediği” gerekçesiyle annesini döven babasını boğazını keserek öldürdü. Zanlı adliyeye sevk edildi

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
Annesini döven babasını öldürdü
'nin Melikgazi ilçesinde oturan 52 yaşındaki Hamza Değirmenci, iddiaya göre akşam eve geldiğinde eşi Nebahat Değirmenci'den çay demlemesini istedi. Nebahat Değirmenci'nin gece yarısı olduğunu söyleyerek "Ne çayı bu saatte" demesine sinirlenen Hamza Değirmenci, eşini döverek mutfağa götürmek istedi. Bu sırada yan odada bulunan çiftin oğlu Furkan, babasına tepki gösterdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfak tezgahı üzerinde bulunan ekmek bıçağıyla babasını öldüren , adliyeye sevk edildi. 23 yaşındaki zanlının, zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan huntington hastası olduğu, aynı hastalıkla mücadele ettiği belirtildi.

UZUN'UN CESEDİ BULUNDU
'nin Kadirli ilçesinde de ormanlık alanda silahlı saldırıya uğrayan Abdullah Tülek, yaşamını yitirdi. Öte yandan Karaman'da 6 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Yasin Uzun'un, darp edilip öldürüldükten sonra bir evin fosseptik çukuruna atıldığı ortaya çıktı. İki olayda 9 kişi gözaltına alındı.
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Annesini döven babasını öldürdü
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