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Camı kırıp güpegündüz soydular

’da cuma namazı vakti camını kırarak girdikleri dükkanından 50 bin TL değerinde altın çalan kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 17:19
Camı kırıp güpegündüz kuyumcu soydular

Olay, saat öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Uğurlu lar Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi Ahmet Cebeci, cuma namazı vakti kuyumcu dükkanını kilitleyerek camiye gitti. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler dükkanın camını kırarak içeriden yaklaşık 50 bin TL değerinde altın çaldı. Dükkan camının kırıldığını gören çarşı esnafı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Esnafın haber vermesiyle dükkanına gelen Cebeci büyük şok yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler ise olay yerinde incelemede bulunurken, çarşı içerisindeki güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Camı kırıp güpegündüz kuyumcu soydular
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