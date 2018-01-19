Emziren annede Tip 2 diyabet riski azalıyor

ABD'de yayımlanan bir sağlık araştırma raporunda, 6 ay ve daha uzun emziren annelerin ileride Tip 2 diyabet riskini azalttıkları belirtildi. ABD'de bin 200'den fazla beyaz ve Afrika asıllı anne üzerinde 30 yıl boyunca yapılan araştırmaya göre, 6 ay ve daha fazla emziren annelerin Tip 2 diyabet geliştirme riski yüzde 47 azalıyor. Araştırmayı kaleme alan uzman doktorlardan Erica Gunderson, "Emzirme ile diyabeti düşürme arasında çok güçlü bir bağ olduğunu keşfettik" derken, Amerikan İç Hastalıkları Tıp
Derneği'nin dergisinde yayımlanan araştırma, altı ay ve daha az emziren annelerinse Tip 2 diyabet riskinin yüzde 25'e düştüğünü ortaya koyuyor. DIŞ HABERLER