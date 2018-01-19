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’a en iyi çıkış ödülü

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Esenyurt’a en iyi çıkış ödülü

2013-2014 eğitim yılında 295 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan İstanbul Üniversitesi kısa zamanda büyük bir ivme kazanarak hem bölümler bazında hem de öğrenci sayısı bakımından büyümeye başladı. Esenyurt, 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle Altın Rehber Tv'nin gerçekleştirdiği "Yılın Enleri Ödül" töreninde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Üniversitesi" seçildi. Spor, kültür, sanat alanlarında verdiği burslarla öğrencilerini her alanda destekleyen Esenyurt Üniversitesi, 3 yıl üst üste Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonu oldu. Aynı zamanda sosyal girişimler ve yardımseverliği ile de her zaman en önde hareket eden Esenyurt Üniversitesi, birkaç kişiyle başlayan ve daha sonra binlerce insanın dâhil olduğu ve faydalandığı "Bir Dilek Bir İstek" projesinin mimarlığını üstlendi.

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Esenyurt’a en iyi çıkış ödülü
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