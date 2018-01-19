Fırtına vurdu

Türkiye genelinde hızı saatte 103 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkiledi. İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok işyerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi. Kimi işyeri sahipleri ise ellerindeki imkanlarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. İkisi araç üstüne olmak üzere 11 ağaç devrildi. Kentteki yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. Dalgaların boyu 4 metreye ulaştı. Gündoğdu Meydanı'ndaki hayvanların çaresizliği kameralara yansıdı. SEFERLER İPTAL EDİLDİ İstanbul
'da lodosun hızı 80 kilometreyi buldu. Bazı deniz seferleri iptal edildi. Marmara'da dalga boyu 5 metreye ulaştı. Meteoroloji yetkililerine göre İstanbul'da sağanak yağış ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Silivri'de de lodos etkili oldu, bazı ağaçlar devrildi. Marmara'da etkili olan poyraz nedeniyle yabancı bandralı 33 şilep demirlemek zorunda kaldı. BODRUM:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, limanda ve koyda demirli bazı küçük tekneler battı. BOLU:
Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı
kesiminde kar başladı. Yağışların bugün devam etmesi, yarın havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağışların pazar günü yerini sağanağa bırakacağı belirtildi. Yurdun doğu bölgelerinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli'de 249, Muş'ta 50, Bingöl'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Edirne'de yüksek kesimlere kar yağdı. Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2 gündür süren yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapanırken, teleferik ise tedbir amaçlı çalıştırılmadı.
Ceyhan TORLAK - Mustafa KAYA - Ercan TOPAÇ -Ömer ŞANLI -Murat YILDIRIM / SABAH