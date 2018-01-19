Son selfIe ele verdi

Kanada'da iki yıl boyunca süren polis soruşturması sonucunda 21 yaşındaki Cheyenne Rose Antoine, 18 yaşındaki arkadaşı Brittney Gargol'u öldürdüğünü itiraf etti. Gargol'un cesedi iki yıl önce bir yol kenarında, yanında bir kemerle boğularak öldürülmüş bir şekilde bulunmuştu. Polis, Facebook'ta yer alan selfie sayesinde Antoine'ın belindeki kemeri fark etti. Antoine, pazartesi günü mahkeme salonunda suçlu olduğunu itiraf etti. Kavga etmeleri üzerine arkadaşını öldürdüğünü kabul eden 21 yaşındaki Antoine, 7 yıl hapis cezası aldı.



ARKADAŞINI SORMUŞ

Antoine, itirafta bulunmadan önce ikinci dereceden cinayetle suçlanıyordu. Polis, aynı mahkeme salonunda başka Facebook iletilerini takip ederek olayın detaylarını ortaya çıkardıklarını açıkladı. Antoine'ın polisi yanıltmak için cinayetten birkaç saat sonra sosyal medyada arkadaşının nerede olduğunu soran bir ileti paylaştığı aktarıldı. Antoine, daha önce verdiği ifadede Gargol ile çeşitli barlara gittiklerini, ancak daha sonra arkadaşının yabancı bir adamla tanışarak yanından ayrıldığını söylemişti. Polis aynı zamanda Antoine'in cinayetin ardından bir arkadaşına giderek Gargol ile tartıştıklarını ve onu boğazladığını ağlayarak itiraf ettiği kanıtına ulaştı. BBC TÜRKÇE

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