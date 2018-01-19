Yüzünü güldürdüler

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Ordular köyünde yaşayan Ali Meşe (83), tek katlı ahşap evinde önceki gün sobaya attığı odunları benzinle tutuşturmayı deneyince alevler birden parladı ve evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meşe ile eşi ve iki çocuğunun yaşadığı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken Meşe, sağ kurtarılan kedisine sarılarak evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Meşe, Bolu merkezde yaşayan oğlu Ahmet Meşe'nin evine yerleşti. Bolu Valisi Aydın Baruş da Meşe ve eşi Fahriye Meşe'yi burada ziyaret etti. Aileye gerekli yardımın yapılacağını söyleyen Baruş, yangında kolundan yaralanan Meşe'yi, tedavisi için AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Meşe, "İki kedim vardı. Biri eve geldiğimde hemen yanıma gelir, benimle yatardı. Yangın çıkınca televizyonun önündeydi. Hemen üzerime atladı, ben de onu da alarak dışarı çıktım. İki de yavru kedi vardı ama onlar çekyatın altına girdikleri için kurtaramadım. 12 tane de tavuğum vardı, onlar da telef oldu" dedi.

BU İKİNCİ YANGIN

Geçen yıl da evi yanan Meşe'ye devletin yardım eli uzattığı, bu ev bitmek üzereyken önceki gün ikinci yangın şokunu yaşadığı ifade edildi. Meşe, devletin yaptığı betonarme evdeki tadilat çalışmaları bittikten sonra köyüne döneceklerini söyledi. Yeni evde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Baruş da "Kısa zamanda eksiklikleri tamamlayacağız" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya Kaya da Meşe'nin durumuyla yakından ilgilendi. Bakanlık açıklamasında, "Ali amcamızın acil ve temel ihtiyaçları karşılanmış, uzman personelimiz eliyle kendisine gerekli psiko-sosyal destek verilmiştir. Bakanlığımız, yangında kaybettiği evinin süratle yeniden inşası için gereken desteği de verecektir" denildi.

KEDİSİNE KAVUŞTU

Türk Kızılayı Bolu Şubesi görevlileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Servisi'ndeki tedavisi devam eden Ali Meşe'ye kedisini, taşıma çantası içinde teslim etti.