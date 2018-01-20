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tırı delip geçti, şoför santimlerle kurtuldu

’da meyve yüklü tırın devrildiği da araca ok gibi saplandı. Araca önden giren bariyer şoför koltuğunu teğet geçerek yandan çıkarken, sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 16:53
Bariyer tırı delip geçti, şoför santimlerle kurtuldu

, saat 15.30 sıralarında -Çarşamba karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 53 DT 577 plakalı TIR'ın hakimiyetini kaybetti.

Yolun kenarındaki lere saplanan tır, sağa yatarak devrildi.

VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

Kazada tır sürücüsü şans eseri hafif yaralanırken, tonlarca sebze ve meyve yere saçıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olayın görgü tanıkları TIR'a giren bariyerlerin, birkaç santim daha yukarı gelmesi durumunda sürücünün feci şekilde can verebileceğini söylerken, sürücünün emniyet kemeri takmasının da hayatını kurtardığını ifade ettiler.

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Olayın ardından yola saçılan sebze ve meyvelerden sağlam kalanlar sürücünün yakınları tarafından toplanarak muhafaza edildi.

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Bariyer tırı delip geçti, şoför santimlerle kurtuldu
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