Cenazede şok: Hakkını helal etmedi

Muğla'da cenazede imamın helallik istediği kayınbabasına hakkını helal etmeyen damat şaşkınlığa neden oldu. Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ramazan Güven (87) için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Namazdan önce imamın helallik istediği Güven'in damadı Muhlis Kocasarı (60), haksızlığa uğradığını iddia ederek hakkını helal etmediğini söyledi. Neye uğradıklarını şaşıran cenazeye katılanlardan bir kişi, Kocasarı'dan cenazeden ayrılmasını istedi. İmamın mezarlığın tartışma yeri olmadığını söylemesi üzerine gerginlik sonlandırıldı. Ramazan Güven'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kayınbabasından arazi aldığını ve parasını peşin verdiğini söyleyen Kocasarı, "Hasta olduğu için 'Tapunu sonra alırsın' dediler, ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

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