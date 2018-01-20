Cezaevi nakil aracı motosiklete çarptı: 2 ölü

Çanakkale'de, cezaevi nakil aracıyla çarpışan motosikletteki çift, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Tarık T. yönetimindeki cezaevi nakil aracı ile aynı yönde seyreden Fatih Karak'ın (35) kullandığı motosiklet, Çanakkale-Bursa karayolu Çan köprülü kavşağı mevkisinde çarpıştı. Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan eşi Gülay Karak (26), olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Sürücü Tarık T., gözaltına alındı.

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