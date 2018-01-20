Efsane türkü mahkemelik

1980'de eserin dizelerini yazdığını ve daha sonra üç kıtasını bestelediğini iddia eden Akman, "Rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu albümüne adını verdiği bu esere ilişkin kaynak kişi olarak ismine yer vermiştir. Eserin mali ve manevi haklarının benim olduğunun tespitini istiyorum" dedi.





HERKESİN DİLİNE DOLANDI



Kazım Koyuncu'nun seslendirdiği dönemde kitlelerin pek diline dolanmayan 'Hayde' türküsü mahkemelik oldu. Yavuz Turgul'un 'Av Mevsimi' filminde emekli bir komiserin veda gecesinde Cem Yılmaz'ın söylediği ve herkesin eşlik ettiği türkü kısa sürede popüler oldu. 7'den 70'e herkesin diline dolanan Hayde türkü, bu defa 'Doğa İçin Çal Projesi'nde yer aldı. Projeye 39 müzisyen gönüllü olarak destek verdi. Karadenizli sanatçı Melek Akman da anonim sanılan efsane türkünün kendisine ait olduğunun tespiti için dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, Karadeniz yöresi müziklerini icra eden söz yazarı ve besteci Melek Akman, rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'Hayde' isimli albümündeki aynı isimli eserinin bir kısmının söz yazarı ve bestecisiydi. Melek Akman 38 yıl önce eserin dizelerini yazmış ve daha sonra üç kıtasını da bestelemişti.

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