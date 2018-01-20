Ekmeğin içinden çıkan şok etti

Merkezefendi ilçesinde Hallaçlar Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çağdaş isimli vatandaşın, sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı. Ekmeği iş yerine götüren Çağdaş'ın iş arkadaşları çay kaşıklı ekmeği sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Yorumlarda "Abi hayırlısı olsun almaya devam et takımı düzersin", "Ekmeğin gerisini de alın da kaşığın takımı tamamlansın", "Bakarsın altın bile çıkabilir. Almaya devam", "Birde çatal bıçak koyaydın bu kadar cimri olma fırıncı", "Bunda art niyet ararım çalışan elemanı bunu bence bilinçli yapmıştır abi ufak tefek bir şey olsa tamam amenna gözden kaçmıştır dersin ama şu yapılan ahlaksız bir şey nimete ve insana saygısı olmayan, sabah sabah görünce sinir oldum abi", "İnşallah tabağı başka sefere bol şans tebrikler", "Ekmeği ordan al devamlı takım yaparsın" ifadeleri dikkat çekti.