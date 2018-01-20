Öz kızını otobana çıkarıp fuhuş tuzağı kurdu

"BABA KIZINI OTOYOLA ÇIKARDI KENDİSİ TAKİP ETTİ"

Operasyonda Levent D. ve kızı 14 yaşında Ş.D.'de gözaltına alındı. Kızın yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğünde ifadesi alındı. Levent D. ise emniyette bir hafta boyunca sorgulandı. Levent D. suçlamaları kabul etmedi. Ancak polisin yaptığı takipte Levnet D.'nin 14 yaşındaki kizi Ş.D.'yi "fuhuş vaadiyle" otoyol ve şehrin diğer yerlerine götürdüğü burada kız çocuğunun yol kenarında durarak erkek sürücülere el kaldırıp fuhuş amaçlı otomobiline bindikten sonra Yavuzlar Mahallesine doğru hareket ettiği babasının da kızı arkadan lüks otomobil ile takip ettiği belirlendi. Ayrıca erkek sürücünün fuhuş yapmak isteyince kız çocuğunun mahalleye gitmesini söylediği buraya gelince de otomobilden inip şahsın kendisine sarkıntılık ettiğini söyleyerek babasını çağırdı, babasının da şahsı gasp ettiği tespit edildi. Baba Levent D. bu suçlamaları kabul etmedi.