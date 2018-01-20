Zehirlendiklerini hastanede öğrendiler

Kent merkezine bağlı Saztepe köyünde oturan Hasan Özdemir (43) kendisinin yanı sıra eşi Demet (41) ile kızları Zeynep (19) ve Hayrunnisa Özdemir'in (10) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Eve gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişilik aile tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tahliller sonrası ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Oksijen tedavisi uygulanan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mağdur Hasan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah uyandığımızda rahatsızlık hissettik ve ardından bir baygınlık yaşadık ve hastaneye geldik. Tahlillerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğimiz anlaşıldı. Evde herhangi bir koku almadık ve zehirlendiğimizin farkına varmadık." dedi.

Jandarmanın incelemesinde, Özdemir ailesinin, evin odasında soba borusunun bacadan çıkması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.