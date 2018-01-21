Katliam gibi kaza

Ankara'dan Bursa'ya gezi düzenleyen, Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi'ne ait otobüs, önceki gece yarısında yola çıktı. Şoförlerden Erkan Aydoğan'ın kullandığı otobüs, Sivrihisar'daki molanın ardından, bu kez diğer şoför Muhsin Özer'in yönetiminde yoluna devam etti. Ancak sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Eskişehir
çıkışındaki Batıkent mahallesine geldiklerinde aniden kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki ağaca çarptı. 'KARALTIYI KÖPEK SANDIM'
Hurdaya dönen otobüsteki yolculardan 11'i ölürken, 2 şoför ve bir muavin ile 44 yolcu ise yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, cesetler ise itfaiye tarafından çıkarıldı. Yolcular otobüs şoförünün uyuduğunu öne sürerken şoför ise önüne bir karaltı çıktığını ve köpek zannederek direksiyonu kırınca kontrolü kaybettiğini öne sürdü.
Şoför Muhsin Özer, emniyetteki ifadesinde, "Saat 00.00'da Ankara Kızılay'dan ben, yedek şoför ve muavin ile yolcular dahil 55 kişiyle yola çıktık. Araçta bir ya da iki çocuk vardı. Ankara'dan yola çıktığımızda aracı Erkan Aydoğan kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesislerinde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan Aydoğan da, araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde önüme bir karaltı çıktı. Köpek sandım. Çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ama toparlayamadım ve yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı" dedi. 'KESİNLİKLE ŞOFÖR UYUDU'
Yolcular ise şoförün uyuduğunu öne sürdü. Ayşe Yıldırım, "Kaza
, saat 04.00 sıralarında, mola yerinden ayrıldıktan yarım saat sonra oldu. Şoför uyudu. Otobüs sendeledi ve çarptık. Köpek çıksa kornaya basar, fren yapardı" Nilgün Sarıkaya: "Biz dört arkadaştık ve o esnada uyanıktık. Otobüsün içi de sessizdi. Ne bir fren oldu ne bağırma sesi oldu. Kayma da olmadı. Zaten buzlanma yoktu. Kesinlikle şoför uyudu." Mustafa Mumcu, "En arkada oturuyordum. Şoförün arkasında oturan arkadaş 'şoför uyudu, o hızla yalpalayıp ağaca vurdu' diyor." Perihan Demetgül: "Düz yolda giderken birden, soldan taraftan sağa sürüklendiğimizi hatırlıyorum." VALİ: YOLDA BUZLANMA YOK
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kazanın emniyet şeridiyle birlikte 4 şerit olan yolda meydana geldiğini belirterek, "Yol boş ve ışıklandırılmış. Buzlanma da göremedik. Kazanın sebepleri araştırılıyor" diye konuştu.
Kazada hayatını kaybeden Ecem Bek (17), Elif Altıntepe (42), Feride Çağatay (48), Serpil Tamel (44), Ayfer Ak (62), İdil Tamer (17), Munise Kayabaşı (66), Asuman Doğruy (68), Zekiye Ersin (53), Nejla Kaya (51) ve Hakan Erkul'un (52) cenazeleri memleketlerine gönderildi. 'EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ'
Ankara'da 20 yıldır tur firması olarak faaliyet gösteren Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi'ne ait otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs ve yolcuları, Ankara'nın farklı noktalarında bekleyen diğer yolcuları alarak hareket ediyor. Acentenin sosyal medya hesabında geziyi, "19 Ocak'ta son 5 kişilik koltuk, fırsatı kaçırmayın. Sömestr tatilinde en güzel karne hediyesi" başlığı ile paylaştığı da ortaya çıktı. 5 KAZADA 7 KİŞİ ÖLDÜ
Kırşehir'de, Ünal Akkoyun'un kullandığı otomobil, Kaman Yolu Kavşağı yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ünal Akkoyun ile araçta bulunan Nuri Özübek öldü. Arif Uğur ağır yaralandı. Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak defalarca takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Murat Kılınboz (47) öldü, yanında bulunan Hatice Yeliz S. (41) ile Yağmur S. (18), hafif yaralandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde bulunan Halime Eroğlu ölürken, sürücü Önder Eroğlu ile araçtaki Mercan Eroğlu yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde, lastiği patladığı için emniyet şeridine park eden TIR'ın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yıldırım (37) öldü. Aydın'da önceki gece kaza yapan marangoz Galip O. öldü. Tefeciye borçlandığı için daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Galip O.'nun intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.